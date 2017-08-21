Роскомнадзор оштрафует шесть СМИ за публикацию баттла Оксимирона и Гнойного

Роскомнадзор составит протоколы об административном правонарушении в отношении шести СМИ, которые разместили видеозапись с нецензурной бранью баттла двух рэперов Оксимирона и Гнойного. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае – 50 тысяч рублей административного штрафа», — приводит пресс-служба слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Среди СМИ, которым ведомство планирует направить протоколы, есть РИА Новости, «Московский комсомолец», «Дождь», «Republic Magazine», «АиФ», журнал «MAXIM».

В пресс-службе отмечают, что «профилактические письма» направят еще 26 СМИ, разместившим в своих материалах гиперссылки на данное видео.

Напомним, видеозапись баттла реперов Оксимирона и Гнойного, которая вышла 14 августа, посмотрели более 18 млн человек. Она стала одной из самых популярных за всю историю баттлов.

Отметим, по поводу публикации баттла высказывался и зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры», — сказал депутат.

По его мысли, чтобы избежать повторения ситуации необходимо менять законодательство.

Максим Прошкин