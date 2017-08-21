ФАС потребовала «Альфа-капитал» опровергнуть письмо о «проблемных банках»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение управляющей компании «Альфа-капитал» из-за письма о проблемах в четырех крупных частных банках. ФАС потребовала от УК «Альфа-капитал» прекратить рассылку соответствующих писем и опровергнуть содержащуюся в них информацию. Об этом говорится на сайте регулятора.

В ФАС назвали не соответствующей действительности информацию «Альфа-капитала» о проблемах банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

В сообщении регулятора говорится, что распространенные сведения могли нанести вред деловой репутации банков и причинить им убытки на рынках банковских услуг и доверительного управления ценными бумагами.

В ФАС считают, что в действиях «Альфа-Капитала» имеются признаки недобросовестной конкуренции «в форме дискредитации», запрещенной статьей 14.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Как писала газета «Ведомости», 16 августа управляющая компания «Альфа-Капитал» разослала своим клиентам письмо с предупреждением о возможных проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

В сообщении отмечается, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них (банков, – ред.) может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорится в письме.

В сообщении УК утверждалось, что под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».

По данным «Ведомостей», у Промсвязьбанка – четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд рублей. У «ФК Открытие» – три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ – четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд рублей, а у Бинбанка таких бумаг нет.