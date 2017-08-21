ФАС потребовала от УК «Альфа-Капитал» опровергнуть письмо о «проблемных банках»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение управляющей компании «Альфа-Капитал» из-за письма о проблемах в четырех крупных частных банках. Об этом говорится на сайте регулятора.

В ФАС назвали не соответствующей действительности информацию «Альфа-Капитала» о проблемах банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

Отмечается, что распространенные сведения могли нанести вред деловой репутации банков и причинить им убытки на рынках банковских услуг и доверительного управления ценными бумагами.

В ФАС также сочли, что в действиях «Альфа-Капитала» имеются признаки недобросовестной конкуренции «в форме дискредитации», запрещенной статьей 14.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Накануне РБК со ссылкой на пресс-службу компании сообщил, что УК «Альфа-Капитал» официально дезавуировала оценки аналитика, который сообщил клиентам о наличии проблем в четырех частных банках, и отозвала его письмо.

Кроме этого, ранее управляющая компания заявляла, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков является сугубо частным мнением ее сотрудника и не соответствует действительности.

Ранее «Ведомости» сообщили, что управляющая компания «Альфа-Капитал» разослала своим клиентам письмо с предупреждением о возможных проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

В сообщении отмечалось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».