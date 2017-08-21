Из-за пожара в Ростове-на-Дону эвакуировали около 600 человек

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Площадь пожара в Ростове-на-Дону, где горит уже 25 частных домов, составила 10 тысяч квадратных метров, спасатели эвакуировали около 560 человек, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, без газа и энергоснабжения остались шесть кварталов. Более того, пострадали три человека, которые находятся в состоянии средней тяжести.

К тушению возгорания привлечены 437 человек, 212 единиц техники, направлен вертолет МИ-8, а также катер.

В МЧС отмечают, что пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома.

Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В Ростове-на-Дону введен режим ЧС.

Максим Прошкин