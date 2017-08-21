Новая газета

СМИ: полиция задержала исполнителя теракта в Барселоне

Общество

Полиция задержала исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба. Именно он, по данным правоохранителей, находился за рулем автомобиля, наехавшего на пешеходов 17 августа. Об этом сообщает издание La Vanguardia. 

По информации издания, предполагаемого террориста задержали в населенном пункте Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселоны.

17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. В результате, по последним данным, погибли 15 человек — восемь мужчин, в том числе двое несовершеннолетних, и семь женщин. Более 120 человек получили ранения. 

После этого террорсты попытались устроить еще один теракт в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны. Они также попытались врезаться на автомобиле в прохожих. В машине находились пятеро человек, все они были убиты полицейскими.

Теги:
полиция, исламское государство, испания, терроризм, жертвы
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