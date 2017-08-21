СМИ назвали предварительную причину крупного пожара в Ростове-на-Дону

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился», — отметил источник. Собеседник агентства назвал версию поджога маловероятной.

При этом, как уточняется на официальном портале правительства Ростовской области, очаг пожара мог находиться в одном из брошенных домов, не пригодных для проживания.

По последней информации, за медицинской помощью обратились 22 человека, а площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 25 частных жилых строений, без газа и энергоснабжения остались шесть кварталов. К тушению возгорания привлечены 437 человек, 212 единиц техники, направлен вертолет МИ-8, а также катер. Спасатели эвакуировали около 560 человек.

В МЧС отмечают, что пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В Ростове-на-Дону введен режим ЧС.

Максим Прошкин