Спасатели локализовали пожар в центре Ростова-на-Дону

В МЧС заявили о локализации пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По сообщению спасателей, пожар на площади около 10 тыс. кв.м. в центре города был локализован в 18:53 по московскому времени.

Более 1,2 тыс. человек пока остаются без электричества, сообщила ТАСС пресс-секретарь «Донэнерго» Анна Ларченко. По ее словам, энергоснабжение будет восстановлено, как только пожарные МЧС локализуют все участки возгорания, ранее это делать небезопасно.

Днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. По данным ТАСС, на данный момент он затронул уже около 30 домов.

В результате пострадали 27 человек. Несколько человек, в том числе сотрудник МЧС, госпитализированы с ожогами.

Из районов, примыкающих к очагу возгорания, эвакуированы 650 человек. Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. Пожар тушат вертолеты МЧС и Росгвардии, а также самолет-амфибия.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов.