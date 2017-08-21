Спасатели локализовали пожар в центре Ростова-на-Дону
В МЧС заявили о локализации пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
По сообщению спасателей, пожар на площади около 10 тыс. кв.м. в центре города был локализован в 18:53 по московскому времени.
Более 1,2 тыс. человек пока остаются без электричества, сообщила ТАСС пресс-секретарь «Донэнерго» Анна Ларченко. По ее словам, энергоснабжение будет восстановлено, как только пожарные МЧС локализуют все участки возгорания, ранее это делать небезопасно.
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Днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. По данным ТАСС, на данный момент он затронул уже около 30 домов.
В результате пострадали 27 человек. Несколько человек, в том числе сотрудник МЧС, госпитализированы с ожогами.
Из районов, примыкающих к очагу возгорания, эвакуированы 650 человек. Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. Пожар тушат вертолеты МЧС и Росгвардии, а также самолет-амфибия.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов.