Полиция подтвердила убийство подозреваемого в теракте в Барселоне

Сотрудники правоохранительных органов застрелили главного подозреваемого по делу о теракте в Барселоне 22-летнего Юнеса Абуяакуба, официально подтвердила полиция Каталонии.

По данным El Pais, Абуяакуба застрелили в городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны. На нем был пояс, похожий на пояс со взрывчаткой (оказалось, что это муляж), сам подозреваемый выкрикивал «Аллах акбар!»

Ранее в понедельник La Vanguardia сообщала, что полиция задержала Абуяакуба в населенном пункте Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселоны.

Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что за рулем фургона находился марокканец Юнес Абуякуб, передает Интерфакс.

На прошлой неделе газета El Pais со ссылкой на полицию уже сообщала, что Юнеса Абуяакуба убили. Сообщалось, что его застрелили в Камбрильсе наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Среди них — Мусса Укабир. Изначально сообщалось, что полиция ищет именно его, якобы Укабир находился за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

17 августа на исторической улице Рамбла грузовик проехал около 500 метров, сбивая людей. В результате теракта погибли 15 человек, более 120 пострадали. Позже находившийся за рулем человек угнал другую машину, убив ее водителя.

Спустя примерно девять часов полиция пресекла попытку аналогичного теракта в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны. В машине находились пятеро человек все они были убиты полицейскими.