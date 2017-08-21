«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого по «делу 26 марта» Дмитрия Борисова
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого по «делу 26 марта» Дмитрия Борисова. Об этом сообщается на сайте организации.
«Мы полагаем, что Борисов, как и другие фигуранты дела, лишены свободы избирательно по сравнению с представителями власти, содержание Борисова под стражей не соответствует его предполагаемой опасности, велика вероятность, что в его действиях отсутствовал состав правонарушения», — говорится в заявлении.
«Мемориал» требует немедленно освободить Борисова, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта.
Дмитрия Борисова обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции против коррупции, которая прошла в Москве 26 марта. С 9 июня Борисов находится под арестом.
По версии следствия, после того, как Борисов отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. Якобы Борисов высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.
«Мемориал» отмечает, что «сложно представить, что в столь неудобном положении, будучи удерживаемым за пояс, две руки и ногу, можно целенаправленно наносить удары высвободившейся ногой. Если нога Борисова и коснулась Ерохина, то речь, скорее всего, идёт о неумышленных рефлекторных движениях».
Ранее правозащитный центр признал политзаключенным ветерана боевых действий в Чечне Станислава Зимовца, который был осужден на два с половиной года колонии общего режима по делу «26 марта».