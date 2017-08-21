Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого по «делу 26 марта» Дмитрия Борисова. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы полагаем, что Борисов, как и другие фигуранты дела, лишены свободы избирательно по сравнению с представителями власти, содержание Борисова под стражей не соответствует его предполагаемой опасности, велика вероятность, что в его действиях отсутствовал состав правонарушения», — говорится в заявлении.

«Мемориал» требует немедленно освободить Борисова, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта.

Дмитрия Борисова обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции против коррупции, которая прошла в Москве 26 марта. С 9 июня Борисов находится под арестом.

По версии следствия, после того, как Борисов отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. Якобы Борисов высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.

«Мемориал» отмечает, что «сложно представить, что в столь неудобном положении, будучи удерживаемым за пояс, две руки и ногу, можно целенаправленно наносить удары высвободившейся ногой. Если нога Борисова и коснулась Ерохина, то речь, скорее всего, идёт о неумышленных рефлекторных движениях».

Ранее правозащитный центр признал политзаключенным ветерана боевых действий в Чечне Станислава Зимовца, который был осужден на два с половиной года колонии общего режима по делу «26 марта».