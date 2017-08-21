Россия выплатила последний внешний долг СССР

Министерство финансов России выплатило последний внешний долг СССР. 125,2 млн долларов были перечислены Боснии и Герцеговине.

«Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными», — говорится на сайте министерства.

Задолженность была погашена 8 августа единовременным денежным платежом.

Долг России перед Боснией и Герцеговиной возник из-за поставок товаров из бывшей Югославии (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину) в бывший СССР.

Обязательства России перед остальными республиками бывшей Югославии (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), были полностью погашены в период 2011–2016 годов.

По сообщению Минфина, в части государственного внешнего долга России в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме 594,3 млн. долларов. Россия должна погасить его до конца 2025 года.