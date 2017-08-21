На Марсовом поле запретили проводить митинги без согласования с властями

Марсово поле, 12 июня 2017 года. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Власти Санкт-Петербурга исключили Марсово поле из списка «гайд-парков». Теперь митинги в этом месте необходимо согласовывать с властями, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, губернатор города Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение 17 августа.

«Фонтанка» отмечает, что документ был подписан спустя пять дней после митинга сторонников ЛГБТ, закончившегося нападением на активистов и журналистов молодых людей правых взглядов.

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Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов пояснил, что основной причиной такого решения стали «массовые обращения граждан, которые недовольны проведением митингов на братской могиле».

Ранее с инициативой об исключении Марсова поля из списка мест для массовых акций выступили члены Общественного совета главного управления МВД в Петербурге, напоминает издание. В органе свою позицию пояснили, в частности, заботой о туристах.

Оппозиция неоднократно устраивала акции на Марсовом поле. Сейчас в Северной столице осталось несколько гайд-парков, где можно проводить митинги без согласования, но все они находятся на окраинах.