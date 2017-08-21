Режим ЧС ввели на всей территории Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передают информагентства.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии (цитата по ТАСС).

Ранее в понедельник в 14:30 по московскому времени местное управление МЧС ввело режим ЧС в Ростове-на-Дону.

Днем 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, горели около 30 домов. Спасатели сообщили о ликвидации пожара в 18:53 по московскому времени.

Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. По словам пресс-секретаря «Донэнерго» Анны Ларченко, остаются без электричества более 1,2 тыс. человек.

По данным ТАСС, возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов.