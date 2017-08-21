Ивана Непомнящих за несколько дней до освобождения из колонии поместили в ШИЗО

Фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за несколько дней до выхода на свободу. Стены ярославской ИК-1 он должен покинуть 24 августа. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

«Я сейчас пытаюсь выяснить за что [Непомнящих поместили в ШИЗО]. Завтра мы с юристом Фонда Общественный вердикт Яковым Ионцевым выезжаем туда, 23-го я зайду в колонию, чтобы навестить Ивана», — рассказала она.

По словам адвоката, выходить на свободу Непомнящих будет уже из ШИЗО.

Ранее Ивана Непомнящих неоднократно помещали в ШИЗО. Первый раз это произошло после того, как в апреле он и два других осужденных пожаловались на избиение и незаконное применение спецсредств сотрудниками колонии.

10 августа пресс-секретарь Заволжского районного суда Ярославля Наталия Сарбунова сообщила, что ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Непомнящих рассмотрят 1 сентября — после окончания его срока содержания под стражей.

В конце 2015 года суд приговорил Непомнящих к двум годам и шести месяцам колонии общего режима Непомнящих. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.