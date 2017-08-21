Жительницу Геленджика с плакатом «Хахалеву в отставку!» оштрафовали за оскорбление судьи

Геленджикский районный суд на 15 тысяч рублей оштрафовал участницу согласованного с властями митинга против бездействия мэрии. В плакате, призывающем к отставке, суд увидел оскорбление судьи Краснодарского края.

Ольга Батракова, развернувшая на акции плакат «Хахалеву Е.В. в отставку!», были признана виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

В судебном решении за подписью судьи Геленджикского районного суда Бориса Садова, указано, что «демонстрация плаката содержит высказывание оскорбительного характера в адрес судьи Краснодарского суда» и «никоим образом не относится к цели публичного мероприятия — информированию граждан о случаях массового обмана на территории Геленджика».

Помимо Батраковой, на 15 тысяч рублей были оштрафованы еще трое участников митинга. В их плакатах суд также усмотрел оскорбительные высказывания в адрес местных властей.

5 августа в общегородском митинге против бездействия мэрии, который проходил в 38-градусную жару, приняли участие более 500 человек. В их числе — жители поселка «Пушкинский дол», ставшие жертвами мошенничества, к которому, как полагает следствие, могут быть причастны чиновники Краснодарского края и их родственники. К акции присоединились вкладчики геленджикского филиала банка «Первомайский», жертвы жилищных афер и геленджикские рыбаки, которые рискуют лишиться доступа к причалу в центре курорта.

Напомним, о судье из Краснодарского края Елене Хахалевой стало широко известно после свадьбы ее дочери Софьи, вышедшей замуж за следователя местного Следственного комитета Вадима Бадалова. Он известен тем, что вел дело против одного из богатейших бизнесменов Кубани (по заявлению адвоката — сфабрикованное).

Адвокат Сергей Жорин, рассказавший о свадьбе, оценил ее стоимость в два миллиона долларов. Судья Хахалева назвала сообщения о свадьбе «вакханалией» и заявила, что праздник оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев. Краснодарский совет судей провел проверку, после чего заявил, что свадьба обошлась в пять миллионов рублей и была оплачена бывшим мужем судьи.

Кубанские фермеры потребовали возбудить дело против Елены Хахалевой. Они направили обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ.