В Минприроды настаивают о невозможности продажи участков «Лосиного острова»

Участки земли парка «Лосиный остров» не могут быть предметом купли-продажи, а любое их использование потребует согласования с министерством. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

«Никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало. При этом в охранной зоне не предусмотрена хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на национальный парк, в том числе жилищное строительство», — сказал Гудков.

Таким образом Минприроды отреагировало на публикацию «Коммерсанта» о том, что подведомственная Минобороны компания «Гарнизон» планирует выставить на продажу участки, входящие в природоохранную зону национального парка «Лосиный Остров».

Речь идет о 40 гектарах территории на улице Вешних Вод, которые находятся в особо охраняемой природной территории.

Отметим, что, согласно информации газеты, всего компания намерена продать участок на северо-востоке Москвы размером 159 гектаров за 30 миллиардов рублей.

Максим Прошкин