После пожара в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о поджоге

МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога», после крупного пожара в городе, где огнем охватило около 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Мы возбудили дело по факту. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно», — сказал РИА Новостям представитель МВД.

Отметим, что среди возможных причин пожара местные жители называли поджог здания черными риэлторами. Однако источники ТАСС утверждали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

Напомним, днем 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, горели около 30 домов. Спасатели сообщили о ликвидации пожара в 18:53 по московскому времени.

Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. По словам пресс-секретаря «Донэнерго» Анны Ларченко, остались без электричества более 1,2 тыс. человек.

В МЧС отмечают, что пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Ростовской области.

За медицинской помощью обратились не меньше 45 человек.

Максим Прошкин