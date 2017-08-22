ИГ разместило видеообращение напавшего на людей в Сургуте

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» опубликовало видеообращения мужчины, который напал на прохожих в Сургуте. Об этом сообщает занимающаяся мониторингом деятельности террористов SITE Intellgence Group.

В кадре видно мужчину с балаклавой, который стоит на фоне символики ИГ и топора. Он представляется Масауд аль-Сургути, а потом присягает на верность главе ИГ Абу-Бакру аль-Багдади.

Кроме того, Масауд аль-Сургути обращается с призывами к своим «братьям», сообщает SITE.

Напомним, 19 августа мужчина в маске напал с ножом на прохожих в Сургуте. В результате атаки пострадали семь человек.

Позднее мужчину застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции после предупредительных выстрелов. Правоохранительные органы Сургута предварительно установили личность нападавшего. Им оказался местный житель 1994 года рождения.

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяло на себя «Исламское государство». МВД заявило, что не рассматривает версию теракта как основную. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Максим Прошкин