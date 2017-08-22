ФАС отсрочила отмену национального роуминга для всех операторов «большой четверки»
Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам «большой четверки» отложить исполнение предупреждения по отмене национального роуминга до 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока», — поясняют в ФАС.
Ранее в Telegram-канале службы появилось сообщение о том, что ФАС готово пойти на встречу одному из операторов «большой четверки» и отложить исполнение предупреждения до 15 декабря.
О какой компании шла речь, в сообщении не уточнялось.
Напомним, в июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, поскольку операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.
Операторы связи должны были изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения. Ведомство потребовало представить новые тарифы к августу.
Предупреждение получили «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл». Однако никто из операторов не выполнил требование ФАС.