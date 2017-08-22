МЧС назвали поджог свалки причиной пожара в Ростове-на-Дону

Причиной пожара в Ростове-на-Дону мог стать поджог свалки за частным домовладением, сказал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Панов, передает Интерфакс.

«Основная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания», — сказал Панов.

По его словам, на свалке, которая находилась за домом в переулке Чувашский, был собран бытовой мусор, доски, старые автопокрышки.

Ранее МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

«Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно», — заявлял представитель МВД.

Отметим, что среди возможных причин пожара местные жители называли поджог здания черными риэлторами. Однако источники ТАСС утверждали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

Напомним, днем 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, горели около 30 домов. Спасатели сообщили о ликвидации пожара в 18:53 по московскому времени.

Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. По словам пресс-секретаря «Донэнерго» Анны Ларченко, остались без электричества более 1,2 тыс. человек.

В МЧС отмечают, что пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Ростовской области.

За медицинской помощью обратились не меньше 45 человек.

Максим Прошкин