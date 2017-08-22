В Москве задержали Кирилла Серебренникова

В Москве по делу о мошенничестве задержали режиссера «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, что Серебренникову скоро должны предъявить обвинение. Следствие подозревает его в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа».

Дело открыто по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, режиссер с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Позднее им предъявили обвинение в мошенничестве.