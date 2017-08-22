В Новосибирске девушка с флагом России и плакатом «Я умираю» приковала себя к памятнику Ленину

Жительница Новосибирска Ксения Сухоруких приковала себя цепью к памятнику Владимиру Ленина. На ней была «окровавленная» сорочка (вместо крови использовалась краска), в руках девушка держала флаг России, а также плакат с надписью «Я умираю», сообщает «Сиб.фм».

На цепи, которой она приковала себя к памятнику, были привязаны картонки с надписями «Полиция», «Страх», «Коррупция» и «Цензура». Рот девушки был завязан.

На место акции приехала скорая помощь и около десятка полицейских. Они вызвали службу спасения, чтобы спустить девушку с памятника. Спасатели перекусили цепь и спустили девушку с памятника. Сначала медики увезли Сухоруких в больницу, затем ее доставили в отдел полиции.

По данным «Тайга.инфо», из Центрального РОВД Сухоруких отпустили без протокола. По словам адвоката Анджелики Чернявской, полицейские лишь взяли с нее объяснения об акции.

Ксения Сухоруких живет в Новосибирске и учится на преподавателя английского языка. Она объяснила, что «основная идея — показать умирающую Россию».

«Ночнушка символизирует спящую Россию. Завязанный рот — это цензура. Цепи — это безысходность», — пояснила она.

Кроме этого, девушка рассказала, что получает «сущие копейки, которых едва хватает на оплату учебы и жизнь».

«Еле свожу концы с концами. Больше половины нашей страны пребывают за чертой бедности. Никто ничего не делает, чтобы что-то изменить. А тем временем выходят новые законы, налоги повышаются... В нашей стране происходят несправедливые и неправильные вещи, от которых страдает народ. А мы молчим», — сказала она.

«Сиб.фм» сообщает, что идея акции возникла недавно, девушка морально готовилась к тому, что ее может задержать полиция, а окружающие осудят или высмеют. Ни к каким политическим и оппозиционным движениям Сухоруких не относится.