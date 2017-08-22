ООН расследует поставки грузов из Северной Кореи в Сирию

Комиссия ОНН расследует сообщения о сотрудничестве между Северной Кореей и Сирией в области запрещенного химического оружия, баллистических ракет и обычных видов вооружения. За последние полгода государства-члены ОНН перехватили два грузовых отправления из Северной Кореи, предназначенные для Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН по нарушению санкций против КНДР.

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По данным одного из членов-государств ОНН, перехваченные товары поставлялись в Сирию в рамках договора между Торговой корпорацией Северной Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией. При этом в документе, представленном Совету безопасности ООН, не уточняется когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.

Ранее, в 2016 году, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о полной ликвидации химического оружия в Сирии. Напомним, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году.