На Украину отправилась первая партия американского угля

На Украину отправилась первая партия энергетического угля из американского порта Балтимор. Об этом говорится на странице посольства Украины в Вашингтоне в фейсбуке.

В сообщении говорится, что уголь отправлен на Украину в рамках соглашения между украинской и американской компаниями «Центрэнерго» и XCoal, подписанного 20 июня президентом Украины Петром Порошенко и представителями администрации Белого дома.

В посольстве заявили, что МИД Украины работает с американскими партнерами над «повышением энергетической» безопасности страны, «стабильности функционирования энергетического сектора и содействия притоку иностранных инвестиций». В сообщении подчеркивается, что США стали надежным источником поставок угля на Украину, после того как «Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе».

В конце июня президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Министерстве энергетики заявил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить ему «миллионы тонн угля». Трамп тогда сообщил, что США готовы продавать уголь Украине и другим странам.