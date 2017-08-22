СМИ: основанием для уголовного преследования Серебренникова стали показания бухгалтеров

Основанием для привлечения режиссера Кирилла Серебренникова в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств стали показания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (признала вину), сотрудницы бухгалтерии Татьяны Жириковой (проходит по делу свидетелем), а также других лиц. Об этом сообщил источник Интерфакса, знакомый с материалами дела.

В деле есть и «другие доказательства», добавил источник. По его словам, Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил РИА Новости, что Серебреников не будет участвовать ни в каких следственных действиях до его возвращения. Когда задержали режиссера, Харитонов находился в командировке во Владимире. Сейчас он едет на поезде и должен прибыть в Москву через два часа.

«Нас никто не предупреждал, что планируются следственные действия, поэтому мы были не в Москве. Если бы предупредили, мы бы сами явились. До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет», — сказал он.

По словам адвоката, режиссера задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм «Лето» о раннем периоде творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

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В пресс-службе Минкультуры «Новой газете» отказались комментировать задержание Серебренникова.

«Министерство культуры в принципе не дает комментариев по поводу задержания Серебренникова. На будущее: запрос делать бесполезно», — сказали там.

Вместе с тем в беседе с RNS заместитель министра культуры Александр Журавский назвал «печальной ситуацией» задержание Серебренникова.

Исполнять обязанности главы «Гоголь-центра» вместо задержанного Серебренникова будет его заместитель Юлия Калинина, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Во вторник Следственный комитет России сообщил о задержании Серебренникова. Его подозревают в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее у Серебренникова изъяли загранпаспорт. По данным Интерфакса, Следственный комитет назначил экспертизу документа.