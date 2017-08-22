СК: дело о гибели пауэрлифтера в Хабаровске расследуется по статье «убийство»

Следственный комитет России переквалифицировал дело о смерти чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске и теперь расследует его как убийство, совершенное из хулиганских побуждений, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемый (мужчина 1992 гола рождения) провоцировал конфликт с убитым, «оскорблял его, в том числе нецензурными словами». «В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов мужчине», – сообщает СК. В сообщении не упоминается ни имя подозреваемого, ни убитого, но отмечается, что «погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу».

Причиной смерти, добавили в СК, стала черепно-мозговая травма.

Ранее дело расследовалось по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Андрей Драчев погиб 20 августа около 7 часов утра в результате драки возле кафе. Хабаровская «Комсомольская правда» сообщает, что причиной конфликта между спортсменами мог стать спор, что лучше — занятия ММА или тренировки в спортзале.

Очевидцы сообщали, что утром 20 августа Драчев трижды конфликтовал с одними и теми же людьми около кафе.

После инцидента в сети появилась видеозапись драки. Спортсмен и его противник дрались один на один в окружении очевидцев. В итоге Драчев получил удар ногой и упал. Затем он получил еще несколько ударов по голове кулаком. После драки противник Драчева сразу же скрылся с места событий.

По данным местных СМИ, подозреваемый занимается смешанными единоборствами (ММА). Им мог быть Анар Тиранов или Анар Аллахверанов. Следственный комитет объявил подозреваемого в федеральный розыск.