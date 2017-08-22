В правительстве решили сократить срок оформления загранпаспорта по месту пребывания

Правительство намерено сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания с четырех до трех месяцев. Соответствующее поручение дано профильным ведомствам. Об этом RNS рассказали в МВД России.

Как отмечает агентство, сейчас поправки проходят стадию согласования. При этом госпошлина за оформление загранпаспорта не изменится.

Ранее МВД разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, направленных на сокращение сроков оформления и выдачи россиянам загранпаспортов. Законопроект о сокращении сроков выдачи загранпаспортов должен быть подготовлен до 20 сентября.

Сейчас срок оформления загранпаспорта россиян не должен превышать одного месяца при подаче заявления по месту жительства и четырех месяцев — по месту пребывания. При этом, при наличии документов, подтверждающих необходимость экстренного лечения, тяжелую болезнь или смерть близкого родственника за границей, срок выдачи паспорта не должен превышать трех дней.