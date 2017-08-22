Лыжница Йохауг пропустит Олимпиаду 2018 из-за дисквалификации за допинг

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг пропустит зимние олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) из-за увеличения срока дисквалификации за применение допинга. Об сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу CAS.

Срок ее отстранения увеличен с 13 до 18 месяцев решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Отстранение отсчитывается с 18 октября 2016 года.



В октябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг обнаружили запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что вещество содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов.

Независимая комиссия Антидопингового агентства Норвегии отстранила Йохауг от соревнований и запретила тренироваться на время расследования.

Помимо этого комиссия начала расследование в отношении лечащего врача лыжницы Фредрика Бендиксена. Проверка показала, что доктор дал лекарство спортсменке, не проверив мазь на наличие запрещенных веществ.Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Спортсменка семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, дважды – зачет Кубка мира и «Тур де Ски».