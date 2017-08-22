Заместитель мэра Москвы призвал не арестовывать Кирилла Серебренникова

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что в отношении задержанного режиссера Кирилла Серебренникова можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Серебренникову можно было бы избрать меру пресечения, которая не связана с лишением свободы, например, подписку о невыезде», — сказал он Интерфаксу.

По словам Печатникова, уголовное дело, в рамках которого задержанли режиссеар, «не имеет к Москве никакого отношения (…) речь идет о федеральных деньгах, за счет которых финансировалась “Седьмая студия”».

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Режиссера Кирилла Серебреннникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Из Северной столицы его доставили в Москву. Его адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что режиссер не будет участвовать в следственных действиях до его возвращения (защитник был в командировке во Владимире, он уже едет в столицу).

Источник Интерфакса сообщал, что основанием для привлечения режиссера в качестве подозреваемого по делу стали показания сотрудников бухгалтерии «Седьмой студии», в том числе арестованной Нины Масляевой, а также Татьяны Жириковой и «других лиц».

Серебренникова подозревают в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).