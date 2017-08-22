Новая газета

Суд арестовал напавшего на пешеходов с ножом в финском Турку

Общество

Уездный суд Варсинайс-Суоми арестовал главного подозреваемого в совершении теракта в Турку марокканца. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, подозреваемый не явился в суд, поскольку находился в больнице. С ним связались посредством видеосвязи. Мечках подтвердил, что был участником нападения, однако не признал, что имел террористические мотивы.  

Решение по четырем другим задержанным по подозрению в совершении теракта в Турку марокканцам, будет принято сегодня вечером, пишет «Фонтанка».

18 августа в центре города Турку 18-летний марокканец Абдеррахмана Мечкаха напал с ножом на прохожих на улице. В результате атаки погибли два человека. При задержании нападавший был ранен выстрелом в ногу.

Позднее полиция Финляндии задержала еще четырех подозреваемых в причастности к совершению теракта в Турку.

Теги:
задержания, теракт , финляндия
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