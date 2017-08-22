В Южно-Сахалинске задержали активистов за пикеты против визита Медведева

В Южно-Сахалинске полиция задержала адвоката Наталью Касилову и троих активистов, которые участвовали в одиночных пикетах против коррупции в связи с визитом премьер-министра Дмитрия Медведева, прилетевшего на остров.

Как рассказала Касилова «Новой газете», она специально приехала в гайд-парк перед кинотеатром «Октябрь», где должна была проходить антикоррупционная акция. На площади уже собрались молодые люди с листами А4, на которых было написано «Ты сдал нормы ГТО». Они сообщили Касиловой, что их акция в отличие от других была согласованной, и они намерены прогонять других активистов.

Затем, продолжила Касилова, появился молодой человек с воздушным шариком в виде желтой уточки — «символ антикоррупционных протестов последнего времени».

«Практически сразу его задержали полицейские, и несмотря на то, что я показала адвокатское удостоверение и сказала, что представляю его интересы, они отказались взять меня вместе с ним», — сказала Касилова.

Она также добавила, что задержанный активист передал ей шарик в виде утки. После этого, молодые люди с плакатами ушли с площади.

«Понятно, что это была фикция, направленная против антикоррупционной акции», — отметила адвокат.

Позже полицейские, «отказавшись составить протокол задержания», доставили Касилову и еще двоих человек в отделение, взяли с них объяснительные и отпустили. Задержанный, которому принадлежала уточка, по словам адвоката, остается в отделении.

Напомним, 26 марта и 12 июля во многих городах России прошли антикоррупционный митинг сторонников политика Алексея Навального. Поводом для него послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется домами, яхтами земельными участками и винодельнями, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. Символом акции стала желтая уточка. По версии ФБК, Медведев в своей резиденции построил отдельный дом для утки.

Анастасия Тороп