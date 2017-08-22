В СПЧ назвали демонстративным задержание режиссера Серебренникова

Председатель комиссии по гражданским правам Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Николай Сванидзе назвал задержание режиссера Кирилла Серебренникова «демонстративным».

«Непонятно, почему так брутально с ним поступают. Он что, насильник, серийный убийца, опасен для общества? Почему его нужно задерживать? Он абсолютно законопослушный гражданин, не склонный ни к побегам, ни к насилию. Зачем нужно ограничение личной свободы гражданина? Это носит демонстративный характер, на мой взгляд», — сказал Сванидзе Интерфаксу.

Он добавил, что задержание режиссера «абсолютно неправомерно» с моральной точки зрения, поскольку Серебренников «талантливейший художник, режиссер с мировым именем, один из людей, которые составляют славу России на данный момент».

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По мнению Сванидзе, задержание режиссера с мировым именем вместо системной борьбы с коррупцией производит странное впечатление и в самой стране, и за ее пределами, и «будет иметь очень тяжелые последствия для общей атмосферы в нашей стране».

Напомним, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что в отношении Серебренникова можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, подписку о невыезде.

В пресс-службе Микультуры «Новой» отказались комментировать задержание Серебренникова, заявив, что в министерстве «в принципе не дает комментариев по поводу задержания Серебренникова». При этом в беседе с RNS заместитель министра культуры Александр Журавский назвал «печальной ситуацией» задержание режиссера.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге. Его подозревают в организации хищения 68 млн рублей. Следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).