Россия предоставила Белоруссии кредит на 700 миллионов долларов

Москва предоставила Минску кредит на 700 млн долларов для погашения кредитов, ранее выданных Россией. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

Финансирование предоставляется сроком на десять лет в российских рублях по курсу Центробанка на дату подписания соглашения между правительствами. Учет задолженности по кредиту ведется в долларах США.

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Белоруссия должна погашать кредит два раза в год — 15 апреля и 15 октября. Платежи по кредиту могут поступать на российские счета либо в рублях, либо в долларах.

Соглашение о рефинансировании долговых обязательств Белоруссии было достигнуто на встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 апреля. О том, что Россия может выделить госкредит в размере 700 млн долларов, после встречи двух президентов сообщил министр финансов Белоруссии.

В апреле Белоруссия полностью погасила долг за поставки российского газа. Минск выплатил Москве 726,2 млн долларов.