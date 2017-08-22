Новая газета

Россия предоставила Белоруссии кредит на 700 миллионов долларов

Экономика

Москва предоставила Минску кредит на 700 млн долларов для погашения кредитов, ранее выданных Россией. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

Финансирование предоставляется сроком на десять лет в российских рублях по курсу Центробанка на дату подписания соглашения между правительствами. Учет задолженности по кредиту ведется в долларах США.

Белоруссия должна погашать кредит два раза в год — 15 апреля и 15 октября. Платежи по кредиту могут поступать на российские счета  либо в рублях, либо в долларах.

Соглашение о рефинансировании долговых обязательств Белоруссии было достигнуто на встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 апреля. О том, что Россия может выделить госкредит в размере 700 млн долларов, после встречи двух президентов сообщил министр финансов Белоруссии.

В апреле Белоруссия полностью погасила долг за поставки российского газа. Минск выплатил Москве 726,2 млн долларов.

Теги:
долги, кредит, белоруссия, россия
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