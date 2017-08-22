СК предъявил Серебренникову обвинение в мошенничестве

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Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко. Свою вину Серебренников не признал.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР художественному руководителю московского театра “Гоголь-Центр” Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере», — сказала Петренко.

Меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову суд изберет 23 августа, сообщил источник Интерфакса.

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Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге. Следствие обвиняет режиссера в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа».

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, режиссер с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Позднее им предъявили обвинение в мошенничестве.