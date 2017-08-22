Лидера группы «Рабфак» нашли мертвым в своей квартире

Лидер музыкальной группы «Рабфак» Александр Семенов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщили в фейсбуке его друзья и знакомые.

Причина смерти пока неизвестна. Один из знакомых погибшего, поэт Александр Елин в беседе с «Новой газетой» сообщил, что она «точно не насильственная и не криминальная».

«Тяжелых заболеваний у него не было. Был диабет, сердечные болезни и избыточный вес в 180 килограммов. Я с ним в четверг пил кофе, он был обычным, таким, как всегда», — добавил Елин.

Друзья и знакомые лидера «Рабфака» забили тревогу накануне. По словам Елина, Семенов пропал «рано утром 20 августа».

«Мы всполошились, потому что много людей знают, что он постоянно на связи. И вдруг проходит день, а связи с ним нет. Зная, что у него проблемы со здоровьем, конечно, мы стали беспокоиться. Я сразу приехал к нему на съемную квартиру, стал колотить в дверь, оставил заявление в полиции», — рассказал Елин.

Полицейские отказались вскрыть квартиру, заявив, что это незаконно, поскольку Елин не является родственником Семенова. По их словам, открыть квартиру может только ее хозяин.

«Сегодня утром мы вскрыли квартиру без всякой полиции и обнаружили его мертвым. Дубликат ключей был у дальнего родственника. Сразу попасть в квартиру не удалось — он заперся изнутри», — добавил собеседник.

Елин предположил, что Семенов «закончил свою работу, выключил компьютер, поужинал, лег спать и не проснулся».

Александр Семенов был автором музыки, вокалистом и продюсером «Рабфака». Известность группе принесла песня «Наш дурдом голосует за Путина». Ее записали в октябре 2011 года перед выборами в Государственную думу.

Тексты песен писал поэт Александр Елин. Он работал с группами «Мастер» и «Ария».