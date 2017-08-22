«Трансперенси» попросила проверить министра развития Дальнего Востока на конфликт интересов

«Трансперенси Интернешнл – Россия» обнаружила конфликт интересов в министерстве по развитию Дальнего Востока. По данным организации, министр Александр Галушко назначил своим заместителем своего давнего знакомого Сергея Качаева, с которым его связывают деловые интересы.

Организация сообщает, что они совместно владеют ООО «Центр менеджмента оценки и консалтинга» (ООО МОК-Центр»).

Кроме этого, «Трансперенси» проследила биографию Галушко и Качаева. Оказалось, что во многом она совпадает. Так, оба закончили один и тот же вуз (Институт экономики Московского социального государственного университета), работали в Институте проблем управления РАН и пдр.

Организация отмечает, что ей неизвестно, сообщил ли Галушко о конфликте интересов своему непосредственному начальнику премьеру Дмитрию Медведеву. По закону, заместителя министра назначает правительство по представлению министра.

Четыре месяца назад «Трансперенси» направила заявление в администрацию президента с просьбой проверить министра Галушко на конфликт интересов и уволить «в связи с утратой доверия», если такой факт будет установлен. Организация отмечает, что до сих пор не получила ответ на свое обращение, при том, что по закону на это отводится месяц.