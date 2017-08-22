Режиссера Кирилла Серебренникова после допроса увезли в изолятор временного содержания №1. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

(Ранее СМИ распространили неверную информацию, будто бы Серебренникова увезли в СИЗО «Матросская тишина» — ошибка появилась из-за путаницы СИЗО №1, куда могут помещать только с санкции суда, и ИВС №1, где содержатся ожидающие суда.)

Харитонов объявил, что судебное заседание по избранию меры пресечения режиссеру Серебренникову продолжится в среду, 23 августа, в 12:00 в Басманном суде Москвы. Заседание открытое, пресс-секретарь «Гоголь-центр» позвал на него всех сочувствующих.

«Кирилл Семенович считает обвинение абсолютно абсурдным. “Платформа” была проектом, который состоялся. На этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство», — передавал Харитонов слова своего подзащитного, комментируя предъявляемое Серебренникову обвинение.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова задержали утром 22 августа в Петербурге, где он участвует в съемках фильма, и этапировали в Москву, на допрос в Следственный комитет.

Около пяти часов вечера Интерфакс сообщил, что Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве.

Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Реакция

Председатель комиссии по гражданским правам Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Николай Сванидзе назвал задержание Серебренникова «демонстративным».

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что в отношении режиссера можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В пресс-службе Минкультуры «Новой» отказались комментировать задержание Серебренникова, даже при наличии официального запроса.