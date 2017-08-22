«Транснефть» получила от Сбербанка предложение о мировом соглашении по иску на 67 млрд рублей

«Транснефть» получила предложение от Сбербанка о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по сделке с производными инструментами, которая принесла убыток госкомпании в размере 67 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту мирового соглашения.

В Сбербанке уверены, что соглашение «будет содействовать развитию партнерских деловых отношений».

Компания направила письмо 17 августа. Это подтвердил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. «Накануне заседания в апелляции компания получила документ под названием "мировое соглашение" от Сбербанка», – сказал он. Он также добавил, что юристы «Транснефти» изучают предложение, не уточняя, что именно предлагает Сбербанк.

В Сбербанке отказались комментировать эту информацию.

В 2013 году«Транснефть» заключила со Сбербанком сделку «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций», приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

По итогам 2014 года, на который пришлась девальвация рубля, чистый убыток «Транснефти» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) из-за этих операций составил 75,3 млрд рублей (почти 10% выручки). За девять месяцев 2015 года — еще 3,2 млрд руб.

В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 рублей за $1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд рублей. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

8 июня 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку о недействительности сделки. По решению суда стороны будут должны возвратить друг другу все полученное по сделке.

23 августа Девятый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка.