Суд разрешил экс-губернатору Кировской области Никите Белых жениться в СИЗО

Пресненский суд Москвы дал разрешение на заключение брака бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых с его невестой Екатериной Рейферт. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката Марину Ярош.

«Судья сообщила нам, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака», – сказала Ярош.

Адвокат также добавила, что это единственная хорошая новость на сегодня.

Ранее Пресненский суд во время предварительных слушаниях продлил арест Белых на полгода – до 6 февраля 2018 года.

«Суд находит ранее избранную Белых меру пресечения законной и обоснованной, так как необходимость ее избрания подтверждается фактическими обстоятельствами дела», – говорится в постановлении судьи Татьяны Васюченко.

Ранее сообщалось, что невеста Белых не может получить разрешение на свидание с ним для бракосочетания, так как проходит по его делу в качестве свидетеля.

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро и возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Белых получил взятки за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Белых свою вину отрицает.

Позднее в отношении Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Адвокаты предлагали назначить домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.