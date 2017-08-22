Тулеев обиделся на подчиненных из-за нежелания защитить его от «несусветной грязи»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил об обиде на своих подчиненных из-за того, что они не опровергли слухи о его смерти, сообщает Интерфакс.

«К сожалению, много врагов. Я очень обижен на Синицына, по подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», – сказал Тулеев на совещании.

Речь идет о начальнике департамента внутренней политики Нине Лопатиной, руководителе аппарата администрации главы региона Алексее Зеленине и главе совета народных депутатов Алексее Синицыне.

Тулеев на рабочем совещании заявил, что пока может передвигается только на коляске, но это не помешает ему работать и руководить регионом. «Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться. Нужно дышать, нужно, чтобы дыхалка заработала и нужно на ногах стоять твердо»,— заявил губернатор.

Напомним, губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отпуск в конце мая, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Сообщалось, что губернатор перенес операцию на позвоночнике в Германии, часть послеоперационной реабилитации Тулеев проходил в Москве. 12 августа он вернулся в Кемерово.