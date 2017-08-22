В Москве анонсировали пятую волну сноса самостроя

Власти Москвы планируют снести 78 объектов недвижимости, которые вошли в очередной список сноса самостроя, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«За добровольный снос опасного объекта самостроя предусмотрена компенсация: 55 500 рублей за квадратный метр – если объект демонтируется своими силами, 51 000 рублей за квадратный метр – если объект демонтируется при помощи префектур административных округов», — поясняют в пресс-службе.

В список попали строения возле станций метро Выхино, Волгоградский проспект, Царицыно, Кантемировская, Домодедовская, Сходненская и Кузьминки. Столичные власти намерены также снести ресторан-бар «Пикадилли» на Калужской площади, паб «Молли Гвиннз» и кафе «Навоке» на Новом Арбате.

Здания возведены без разрешительной документации и расположены в охранных зонах линейных объектов, сетей связи, электросетевого хозяйства, водоотведения и теплосетей, поясняют в Госинспекции.

«На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», — добавляют в ведомстве.

Напомним, что это уже пятая волна сноса самостроев. Всего власти Москвы уже снесли около трех тысяч незаконных строений. Четвертая волна сноса объектов самостроя началась после 14 февраля.

Третья волна сноса признанных самостроем павильонов прошла 5 декабря 2016 года. Тогда было снесено всего 4 торговых павильона, а все остальные из 43, включенных властями в список демонтажа, собственники обязались разобрать самостоятельно.

Вторую часть попавших в список зданий снесли в конце августа прошлого года, а первая в ночь с 8 на 9 февраля 2016. Эта ночь получила известность как «ночь длинных ковшей».

Максим Прошкин