Журналиста «Новой газеты в Петербурге» опрашивают в СК

Журналиста «Новой газеты в Санкт-Петербурге» Андрея Воронина сейчас опрашивают в следственном отделе СК РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. По словам следователя Екатерины Скоробогачевой, органы ищут автора публикации «Репутация с душком: сотрудники спортивной школы и родители ее учеников жалуются на директора с уголовным прошлым», подписанной псевдонимом «Анджей Беловранин».

Как объяснила следователь, проверки по вопросам возможной коррупции в школе олимпийского резерва № 1, которые были предметом статьи в «Новой газете», не ведется. Следственный комитет изучает возможное нарушение неприкосновенности частной жизни директора Анны Богдановой со стороны автора публикации. Следователи собираются выяснить, «разгласила» ли газета личные сведения, сообщив о наличии судимостей у директора спортшколы.

В повестке указано, что работа ведется «по обращению Хилькевич О.В.», при этом в публикации лица с такой фамилией и инициалами не упоминались. Однако известно, что «Хилькевич» — фамилия матери двух девушек-тренеров, уволенных ранее из школы.

Андрей Воронин исполнял обязанности главного редактора «Новой газеты в Санкт-Петербурге на время отпуска Дианы Качаловой. Воронин позвонил по указанному в повестке СК телефону и из разговора со следователем Скоробогачевой узнал, что Хилькевич О. В. обратилась в правоохранительные органы «в защиту нарушения неприкосновенности частной жизни директора Богдановой». Сотрудник СК объявил, что редакция теперь обязана сообщить следствию паспортные данные истинного автора публикации для решения вопроса о наличии в статье нарушений УК РФ (ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» или др.) Объяснение, что над текстом работал коллектив авторов, поэтому текст и подписан творческим псевдонимом, не удовлетворило следователя.

Более того, юристу редакции Натэле Пономаревой следователь пояснила, что звонок и. о. главного редактора расценивает как признание им своего авторства.

— Факты, указанные в статье «Репутация с душком», не являются нарушением неприкосновенности частной жизни, текст полностью соответствует «Закону о СМИ», — утверждает адвокат Виктор Андреев. — Редакция имеет полное право публиковать групповые расследования и отвечать за них, к тому же закон не предусматривает права третьих лиц подавать заявления в правоохранительные органы в защиту нарушения неприкосновенности чьей-либо частной жизни. Жаловаться на это можно только лично. Поскольку обращения от самой Богдановой не подавалось, то ситуация с вызовом в следственный комитет Андрея Воронова выглядит крайне странно».