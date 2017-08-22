Суд продлил арест пятерым членам «банды ГТА» до 28 декабря

Суд в Москве принял решение продлить арест членам «банды ГТА» Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову, Умару Хасанову, Зафарджону Гулямову и Хазратхону Додохонову до 28 декабря, передает Интерфакс.

По информации агентства, суд также удовлетворил просьбу родственников о передаче тел троих умерших обвиняемых.

Напомним, 1 августа в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. В результате трое подсудимых были убиты, двое ранены.

Позднее стало известно, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

В середине августа стало известно, что один из членов «банды ГТА», устроившей перестрелку в здании Мособлсуда, умер в больнице.

«Банда ГТА» была создана в 2012 году, в нее входили уроженцы республик Центральной Азии. По данным следствия, они убили 17 человек на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Участники банды выкладывали на дорогу шипы, после того, как автомобиль останавливался, они расстреливали пассажиров.

Максим Прошкин