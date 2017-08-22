СК объявил в розыск еще одну фигурантку дела Кирилла Серебренникова

Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову, которая является очередным фигурантом дела о хищении бюджетных средств в организации «Седьмая студия», сообщает Интерфакс.

«Екатерина Воронова скрывается от следствия, она объявлена в розыск», — сказала Интерфаксу официальный представитель СК Светлана Петренко.

Воронову подозревают в том, что она по приказу режиссера Кирилла Серебренникова разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие «заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».

Ранее режиссера Кирилла Серебренникова задержали утром 22 августа в Петербурге, где он участвует в съемках фильма, и этапировали в Москву, на допрос в Следственный комитет.

Около пяти часов вечера Интерфакс сообщил, что Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве. Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, режиссер с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

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Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Позднее им предъявили обвинение в мошенничестве.

Максим Прошкин