МИД России объяснил проблемы с выдачей неиммиграционных виз США

Проблемы с оформлением неиммиграционных виз США могут быть связаны с неэффективной работой визовых подразделений представительств США, уверены в МИД России.

«Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели. Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений», — считают в внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также посоветовали американским коллегам не вводить общественность в заблуждение, а также не использовать сокращение персонала как очередной «раздражитель».

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве.

Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала «Новой газете», что в результате срок оформления американских виз может увеличиться минимум до полугода.

Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Максим Прошкин