Минфину предложили лишить «социального пакета» бюджетников и силовиков

Министерству финансов предлагают сократить социальную поддержку бюджетников и силовиков. Об этом сообщается в докладе «Развитие эффективной социальной поддержки населения в России: адресность, нуждаемость, универсальность», подготовленным экспертами Научно-исследовательского финансового института​ (НИФИ) Минфина.

По мнению экспертов, льготы этим категориям предоставляют не из-за риска бедности, а благодаря работе в определенной сфере.

В докладе предлагается также лишить семьи льготников права получать меры соцподдержки, исключения составляют только для членов семьи из числа иждивенцев, также в документе идет речь о введении пособия для малоимущих.

Эксперты НИФИ настаивают на том, что необходимо исключить меры, дублирующие федеральные льготы.

Как рассказали РБК в Минфине отменять какие-либо обязательства перед гражданами не планируется, а в докладе изложена позиция экспертов, а не министерства.

Максим Прошкин