«Коммерсант» узнал о возможном лишении лицензий около 5 тысяч действующих пилотов

Росавиация аннулировала действовавшие в 2006–2016 годы программы подготовки коммерческих пилотов в частных и государственных училищах. В результате около пяти тысяч действующих пилотов могут лишиться свидетельств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).

Согласно документу, Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года о программах подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования. Таким образом, ведомство признало образовательные правила, действовавшие с 2006 по 2016 год, не действительными.

По словам источников «Коммерсанта», это решение может затронуть около пяти тысяч действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ. Среди них Красный Кут, Бугуруслан, Сасово.

По данным газеты, в летные образовательные учреждения Росавиации в 2005 году поступили 215 человек, в 2013 год число поступающих достигло 940 человек, а в 2016 году составило 805 человек.

Ранее, в мае, «Коммерсант» сообщал, что российские пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на «произвол» со стороны Росавиации, аннулировавшей сотни свидетельств авиационных специалистов.

В петиции, направленной в ИКАО, говорилось, что Росавиация без объяснения причин аннулировала полученные законным путем свидетельства «нескольких тысяч авиационных специалистов» и собирается аннулировать еще тысячу документов.

В результате, как отмечали подписанты, работу могут потерять «как минимум четверть всех пилотов в РФ».

В свою очередь, представитель Росавиации тогда заявил газете, что суды подтвердили правомерность аннулирования свидетельств. Собеседник издания отметил, что в этих документах была сфальсифицирована информация о налете, а медицинские справки были подделаны. Целью проверок в ведомстве назвали повышение безопасности полетов.