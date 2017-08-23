Четырех человек убили в ходе КТО в Ингушетии. Обновлено
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Сотрудники правоохранительных органов убили четверых боевиков в селении Пседах республики Ингушетия. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По информации источника агентства, боевики укрывались в одном из частных домов селения.
Собеседник агентства также сообщил, что правоохранители установили личность двух убитых. Ими оказались Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, которые «разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Источник Интерфакса уточнил, что боевики входили в «Малгобекскую бандгруппу».
В селении Пседах Малгобекского района республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом Интерфаксу сообщили в группе по взаимодействию со СМИ оперативного штаба республики.
Как сообщает РИА Новости, режим КТО ввели после того, как сотрудники правоохранительных органов при проверке обнаружили боевиков, которые открыли по ним огонь. После чего правоохранители вступили в перестрелку.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие в связи с введением режима КТО.