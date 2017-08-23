Четырех человек убили в ходе КТО в Ингушетии. Обновлено

ОБНОВЛЕНО Сотрудники правоохранительных органов убили четверых боевиков в селении Пседах республики Ингушетия. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По информации источника агентства, боевики укрывались в одном из частных домов селения. Собеседник агентства также сообщил, что правоохранители установили личность двух убитых. Ими оказались Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, которые «разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Источник Интерфакса уточнил, что боевики входили в «Малгобекскую бандгруппу».

В селении Пседах Малгобекского района республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом Интерфаксу сообщили в группе по взаимодействию со СМИ оперативного штаба республики.

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Как сообщает РИА Новости, режим КТО ввели после того, как сотрудники правоохранительных органов при проверке обнаружили боевиков, которые открыли по ним огонь. После чего правоохранители вступили в перестрелку.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие в связи с введением режима КТО.