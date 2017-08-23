Белый дом рекомендовал американцам отказаться от программ Касперского

Координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс предупредил американцев, что использование программ «Лаборатории Касперского» может быть небезопасно. Об этом Джойс заявил в интервью CBS News в ответ на вопрос журналиста о том, порекомендовал бы он продукты компании своим близким.

По словам Джойса, у российских властей «есть контроль над информацией», которая поступает к российским компаниям.

По данным телеканала CBS, программы «Лаборатории Касперского» активно используются в администрациях штатов США. Всего у компании более 400 тысяч клиентов по всему миру.

12 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами.

В свою очередь, в «Лаборатории Касперского» назвали запрет ее продукции в государственных органах США «геополитической борьбой».