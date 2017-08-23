Власти решили выделить пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону 600 млн рублей

МЧС подготовило проект распоряжения правительства о выделении около 600 миллионов рублей компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным агентства, каждый пострадавший получит 10 тысяч рублей материальной помощи и 100 тысяч рублей компенсации за утраченное имущество. Всего в результате пожара пострадали более 600 человек, сгорели более 100 домов.

Пожар в центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа, загорелись жилые дома. Причиной пожара, по информации МЧС, мог стать поджог свалки за частным домовладением.

МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога».