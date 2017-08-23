Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест. Обновлено
«Новая газета»редакция
Следствие попросило отправить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о домашнем аресте Серебренникова», — сказал он.
Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Басманного суда, который вышел к журналистам, сообщает с из суда корреспондент «Новой газеты» Надежда Мироненко.
23 августа Басманный суд должен избрать меру пресечения для режиссера. Начало заседания запланировано на 12:00.
Режиссера задержали утром 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву на допрос. После допроса Серебренникова увезли в изолятор временного содержания №1.
Вечером Следственный комитет предъявил ему обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».
Также 22 августа Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову.
Свою вину режиссер не признал. Обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.